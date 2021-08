Enge-Sande, Stedesand, Stadum : Wo auf dem Land der Schuh drückt

Wie betrachten die Bürger in Enge-Sande, Stedesand und Stadum die jeweilige Lebenssituation? Wie ist die Zufriedenheit, woran hapert es? Eine Umfrage dazu ist Teil des Ortsentwicklungskonzepts der drei Gemeinden.

Enge-Sande | Das System, nach dem in Deutschland beziehungsweise Europa öffentliche Fördergelder verteilt werden, beeinflusst in Ratsgremien landauf, landab sehr häufig Entscheidungen. Ob ein Projekt überhaupt realisiert wird oder warum das zu einem bestimmten Zeitpunkt geschieht, hängt vielfach von der Aussicht auf einen Zuschuss ab. Daran wird sich so schnell...

