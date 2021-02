Ordnungsamt Südtondern warnt : Betreten der Eisflächen ist lebensgefährlich

Nach wenigen Frostnächsten sind die Eisdecken auf den Gewässern noch brüchig.

Niebüll | So lange, mehrere Jahre haben vor allem Kinder auf einen Wintereinbruch gewartet. Endlich mal wieder Schlitten fahren und Schlittschuh laufen. Für den Schlitten fiel am Mittwoch reichlich Schnee in Südtondern. Und die frostigen Nächte der vergangenen Ta...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.