Ordnungsamt teilt mit: : Alle Biiken in Südtondern wegen Corona abgesagt

An sich lodern am 21. Februar 13 Feuer im Amt, doch die Corona-Regeln könnten nicht eingehalten werden.

Niebüll | Es ist nach den ausgefallenen Weihnachtsmärkten und Neujahrsempfängen das nächste große Fest, was dem Corona-Lockdown zum Opfer fällt – das Biikebrennen am 21. Februar. Dieses bedeutsame Fest vor allem für die Inselfriesen ist auch in Südtondern ein trad...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.