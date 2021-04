Niebüll : Online-Auftritt im Wohnzimmer

Das Duo Norland & Weißbach präsentiert Geschichten und Gedankenspaziergänge mit Musik.

Niebüll | Es ist wieder soweit! Am Sonnabend, den 17. April, um 20.30 Uhr betritt das Künstlerinnenduo Norland & Weißbach zum dritten Mal in bewährter Form die Wohnzimmerbühne! Synje Norland möchte für diesen virtuellen Auftritt wieder gewaltig loslegen. Eine schöne Nachricht ist das in diesen konzertfreien Zeiten. Weiterlesen: Einladung zum Livestream-Konzert W...

