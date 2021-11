Booster-Piks gegen Corona : Offenes Impfangebot im Dezember in Niebüll: Mit einem heißen Tee in der Warteschlange

Booster-, Erst- oder Zweitimpfung: alles möglich beim offenen Impfangebot des Diakonischen Werks Südtondern am 9. und 10. Dezember in Niebüll.

Niebüll | Ein offenes Impfangebot bietet das Diakonische Werk Südtondern in Zusammenarbeit mit der Kassenärztlichen Vereinigung Schleswig-Holstein (KVSH) am Donnerstag, 9. und am Freitag, 10. Dezember in Niebüll. Schauplatz ist das Haus Hinte des Diakonischen Werks (DW) in der Claudiusstraße 2. Weiterlesen: Boosterimpfungen gegen Corona in Nordfriesland: Die...

