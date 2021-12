Donnerstag/Freitag in Niebüll : Offenes Impfen gegen Corona: Diakonisches Werk in den Startlöchern

Gut 400 Menschen kamen am vergangenen Wochenende zu Impfterminen in Risum-Lindholm und Leck. Es bildeten sich Warteschlangen. Auch in Niebüll muss man an diesem Donnerstag und am Freitag ein wenig Geduld mitbringen.

Niebüll | Ohne Anmeldung kann man sich an diesem Donnerstag und am Freitag bei einer Aktion des Diakonisches Werks Südtondern in Niebüll gegen das Coronavirus impfen lassen. Es sind sowohl Erst- und Zweit- als auch Auffrischungsimpfungen – der sogenannte Booster – möglich. Wo und wann wird geimpft? Schauplatz des offenen Impfangebots ist an beiden Tagen z...

