Niebüll : Obelix rührt mit um: Einblick in die historische, römische Küche

Die Volkshochschule Niebüll startet ein außergewöhnliches Projekt. Die Autorin und Italien-Kennerin Dagmar Lutz führt die Teilnehmer nach Original-Rezepten in die Küche des alten Roms ein.

Niebüll | Die Niebüller Volkshochschule startet mit dem Kurs „Einblick in die historische, römische Küche“ ein außergewöhnliches Projekt. VHS-Leiter Gerd Heide gewann dafür mit Dagmar Lutz eine fulminante Kochkünstlerin. Auch interessant: Husumer Apfel gesucht Die Autorin, die jetzt in Hoyer lebt, hat lange Jahre in Italien residiert und alle Facetten der dortig...

