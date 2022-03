Besonderes Jubiläum : Ein Stück Heimat: 100 Jahre Gaststätte Rasch in Neukirchen

Emil Nolde, Otto Waalkes und Marius Müller-Westernhagen ließen sich schon im Gasthaus auf Fegetasch bewirten. Für viele Menschen der Region ist es ein Stück zuhause. Demnächst feiert der Familienbetrieb 100. Geburtstag.

Neukirchen | Im nördlichen Nordfriesland dürfte es kaum jemanden geben, der diese Gaststätte nicht kennt – Annelie Rasch in Neukirchen. Die dort gelebte Tradition an herzlicher Gastlichkeit dürfte nicht nur in Südtondern schwer zu toppen sein, denn am 28. März befindet sich das Gasthaus mit Saalbetrieb seit 100 Jahren im Familienbesitz. Weiterlesen: Firmen und ...

