Ferienpass Leck : Noch Plätze frei: Kanutour für die ganze Familie

Kinder und Eltern in einem Boot: Bei der beliebten Aktion des Bürgerfestvereins Leck sind noch Plätze frei.

Leck | Noch sind einige Plätze frei: Im Rahmen der Ferienpass-Aktion der Gemeinde Leck veranstaltet der Bürgerfestverein Leck am Sonnabend, 24. Juli, 9 bis 16 Uhr, wieder seine beliebte Kanutour – zum zweiten Mal für die ganze Familie. Weiterlesen: Ferienpass in Leck : Angebote von Alpakastreicheln über Segelfliegen bis zum Zeichenkurs „Auch in diesem ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.