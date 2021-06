Letzter Arbeitstag : Niebüller Polizeichef Guido Christiansen wechselt nach Flensburg

Ein Nachfolger steht noch nicht fest, Alfred Bahnsen übernimmt am 1. Juli die kommissarische Leitung des Niebüller Reviers.

Niebüll | Der letzte Arbeitstag steht am Mittwoch für Guido Christianen, Leiter des Niebüller Polizeireviers, an. Der Grund dafür ist der Wechsel zum 1. Juli nach Flensburg, dort übernimmt Guido Christianen die Leitung des 2. Polizeirevieres. Zum 1. August 2015 hat er in Niebüll das Amt des Revierleiters der Polizei übernommen. Zum Zuständigkeitsbereich zähl...

