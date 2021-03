Kreative Holztechnik-Schüler : Sonderschichten an Niebüller Berufsfachschule werden mit Ausstellung in Hamburg belohnt

Ihr Ehrgeiz hat elf Niebüller Berufsfachschülern mit ihren beiden Lehrern einen Wettbewerbserfolg beschert.

Niebüll | Zeitgleich mit dem Lockdown im Frühjahr 2020 hatte die Holztechnik‐Klassen der Beruflichen Schule des Kreises Nordfriesland in Niebüll ein Aufruf zur Teilnahme am 7. Norddeutschen Nachwuchswettbewerb „Holz bewegt“ erreicht. Weiterlesen: Was Tischler-Gesellen mit Tourismus verbindet Die damalige Situation ließ eine Teilnahme allerdings unwahrschei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.