Reifeprüfung bestanden : Niebüller FPS-Abiturienten feiern in bunten Kostümen

54 Gymnasiasten der Friedrich-Paulsen-Schule haben nach bestandener Reifeprüfung allen Grund, ausgelassen zu feiern. In dieser Woche stehen für sie auch noch zwei offizielle Termine an.

Niebüll | Es war fast so wie immer vor dem Zeugnisübergaben. Laute Klänge drangen am Montagfrüh aus dem Stadtpark, wo bunt gekleidete junge Menschen ausgelassen feierten. Weiterlesen: Abitur mit Handicap: Warum Sven Nommensen nicht nur an der FPS in Niebüll ein Zeichen setzt Die Abiturienten der Friedrich-Paulsen-Schule (FPS) waren verkleidet, prosteten s...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.