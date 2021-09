Schließung am 26. September : Was man vor dem ersten Piks im Niebüller Impfzentrum jetzt beachten muss

Am 26. September stellt das Impfzentrum in der Jugendherberge den Betrieb ein. Erstimpfungen sind dort bis dahin noch möglich, Zweitimpfungen nur unter einer Voraussetzung.

Niebüll | Am 26. September stellt auch das Niebüller Impfzentrum seinen Betrieb ein. Wer sich mit dem Vakzin von Biontech impfen lassen will, muss die Erstimpfung spätestens an diesem Sonntag, 5. September, bekommen. Weiterlesen: Südtondern: Jüngste Statistik des Kreises zu Schüler-Quarantänen Jedenfalls dann, wenn dort auch der zweite Piks gesetzt werden...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.