Verkaufsoffener Sonntag : Niebüll freut sich auf Einkaufsevent „Frühlingserwachen“ und feiert Jubiläum

Niebüll freut sich nach zwei Jahren Pause wieder auf das Einkaufsevent „Frühlingserwachen“ und feiert fünfjähriges Jubiläum des Titels Fairtrade-Stadt.

Niebüll | Die Vorbereitungen für den beliebten Familien-Einkaufs-Sonntag „Frühlingserwachen“ in Niebüll am 20. März von 11 bis 17 Uhr sind in vollem Gange. Nach zwei langen Jahren möchte der Handels- und Gewerbeverein Niebüll (HGV) mit dem verkaufsoffenen Sonntag einen vorsichtigen Startschuss in das Veranstaltungsjahr 2022 wagen. Lesen Sie auch: Im März 202...

