Brand in Niebüller Süder Gath : Wohnhaus brennt völlig aus

Etwa 100 Einsatzkräfte waren am Montagabend beteiligt, als ein Wohnhausbrand in der Süder Gath gelöscht werden musste.

Niebüll | Durch ein Feuer ist am Montagabend ein Teil eines Wohnanwesens in der Süder Gath zerstört worden. Menschen wurden nach ersten Erkenntnissen nicht verletzt. Weiterlesen: Feuer zerstört Gehöft in Achtrup – 175.000 Euro Schaden Gegen 19.25 Uhr zeigte der Melder der freiwilligen Feuerwehren an, dass in der Niebüller Süder Gath ein Feuer ausgebrochen...

