Kandidaten stehen fest : Niebüll: Wer folgt nach 24 Jahren Wilfried Bockholt auf den Bürgermeisterstuhl

Nun ist es offiziell: Bernd Neumann (CDU) und Thomas Uerschels (SPD) sind die Kandidaten für die Wahl eines neuen Bürgermeisters am 7. November. Am 1. Oktober werden sie sich in der Mensa der FPS den Bürgern vorstellen.

Niebüll | Er hätte es kurz vor Bewerbungsschluss nochmal spannend machen können. Doch Wilfried Bockholt möchte sich nach 24 Jahren im Amt nicht noch ein fünftes Mal der Wahl zum Bürgermeister von Niebüll stellen. Weiterlesen: Thomas Uerschels einstimmig zum Bürgermeister-Kandidaten gewählt „Dieser Job macht Freude, fordert aber auch viel ab. Das möchte ich meine...

