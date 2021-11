Niebüll : Absolute Mangelware: Wo man Corona-Selbsttests bekommt, ist beinahe ein Geheimtipp

Vor einigen Monaten wurden die Schnelltests für 85 Cent in Drogerie- und Supermärkten verschleudert, jetzt ist die Nachfrage so gewaltig, das es fast nirgendwo noch welche gibt.

Niebüll | In Niebüll und Umgebung sind die Corona-Selbsttests in allen Discountern und Supermärkten ausverkauft. Der Grund: Der drastische Anstieg der Infektionszahlen und die Aussicht auf mögliche weitere politische Maßnahmen haben die Nachfrage sprunghaft steigen lassen. Weiterlesen: Ruf nach einer Teststation in Leck – zweiter Bürgermeister deutet Lösung ...

