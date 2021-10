Marschbahnstrecke bei Niebüll : Steinewerfer: 13 Zug-Fensterscheiben kaputt

Die Bundespolizei ermittelt und hofft auf Zeugenhinweise. Konkret geht es um den Bereich Südergotteskoogweg in der Nähe des Solarparks.

Avatar_shz von Nordfriesland Tageblatt

12. Oktober 2021, 15:35 Uhr

Niebüll | Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Montag einen Regionalzug zwischen Klanxbüll und Niebüll mit Schottersteinen beworfen. Dabei wurden nach Angaben der Bundespolizei insgesamt 13 Seitenscheiben an fünf Waggons beschädigt beziehungsweise zerstört.

Die Steine durchschlugen die Scheiben nicht, so dass keine Fahrgäste verletzt wurden. Die Schadenshöhe beträgt mehr als 10.000 Euro. Eine Fahndung durch eine Streife der Bundespolizei in der Umgebung blieb erfolglos, hieß es.

Bundespolizei

Die Bundespolizei wies auf die Gefährlichkeit solcher Steinwürfe hin. Es handele sich hierbei nicht um einen Dumme-Jungen-Streich. Vielmehr könnten Reisende im Zug erheblich verletzt werden.

Die Ermittler bitten Zeugen, die in der Zeit zwischen Sonntag, 10. Oktober, 23 Uhr, und Montag, 1 Uhr, verdächtige Personen an den Bahngleisen gesehen haben, sich bei der Flensburger Bundespolizei unter Tel. 0461/ 3132-0 zu melden. Konkret geht es um den Bereich Südergotteskoogweg Niebüll in der Nähe des Solarparks.