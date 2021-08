Sylt-Reiseverkehr in Niebüll : Runder Tisch wegen Staus vor der Autoverladung noch in dieser Woche

Wie hat sich die Verkehrslage an der Autoverladung in Niebüll in diesem Sommer entwickelt? Immerhin wurden vor der Saison Maßnahmen in die Wege geleitet. In dieser Woche wird wohl eine Zwischenbilanz gezogen.

Niebüll | Wie an fast jedem Wochenende staute sich am vergangenen Sonnabend und am Sonntag der Verkehr vor der Verladerampe in Niebüll über die B5 bis nach Legerade. Autofahrer, die nach Niebüll wollten, hatten wieder das Nachsehen. Die Sylt-Urlauber blockierten die B5, fuhren bisweilen auch nicht rechts an den Streifen, um Platz für Abbieger Richtung Peter-...

