Niebüll : Feuerwehr im Einsatz: Hilferufe aus Senioren-Wohnanlage

Zu einem Einsatz in der Hoyerstraße rückte die Feuerwehr am Sonntag aus. Die Bewohnerin einer Wohnanlage war in Not geraten.

Niebüll | Mit Sirenengeheul sausten am frühen Sonntagabend Feuerwehrfahrzeuge von der Niebüller Wache im Peter-Schmidts-Weg Richtung Osterweg, von dort über den Kreisel Rathausstraße und den Hungerfennenweg zur Hoyerstraße. Weiterlesen: Kunstsammler vergaß Bilder im Zug nach Dagebüll – wie Maler Dieter Mammel reagiert In der Häuserreihe, in der überwiegen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.