Zeugen gesucht : Niebüll: Golden Retriever greift anderen Hund an und bringt Radfahrerin zu Fall

Wer hat etwas beobachtet? Und wo war der/die Hundehalter/in?

Avatar_shz von Dorthe Arendt

15. November 2021, 16:28 Uhr

Niebüll | Wie die Polizei erst jetzt mitteilt, kam es bereits am Mittwochnachmittag (10. November), gegen 13.50 Uhr, es zu einem Vorfall mit zwei Hunden und einer Radfahrerin auf dem Geh- und Radweg in der Hauptstraße in Niebüll.



Demnach griff auf Höhe der Einmündung der Deichstraße ein freilaufender Hund einen anderen Hund an. Der angreifende Hund, den Angaben zufolge ein Golden Retriever, soll dabei der Hundehalterin, die ihren Hund an der Leine am Fahrrad führte, direkt vor das Fahrrad gelaufen sein.

Zeugen gesucht

„Bei der anschließenden Notbremsung kam die Frau zu Fall und zog sich Prellungen zu. Der angreifende Hund entfernte sich dann wieder. Ein(e) Hundehalter(in) ist bisher nicht bekannt“, so eine Polizeisprecherin. Der oder die Hundehalter(in) sowie etwaige Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Niebüll unter der Rufnummer 04661/40110 zu melden.