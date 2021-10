Katastrophenschutz in Nordfriesland : Niebüll: Durch Sirenen könnte die Bevölkerung im Ernstfall nicht ausreichend gewarnt werden

Die Flutkatastrophe in Deutschland hat gezeigt, wie wichtig die Alarmierung der Bevölkerung durch Sirenen ist. Mit Blick auf die Stadt Niebüll wurde dieses Thema im Brandschutzausschuss diskutiert.

Niebüll | Kann die Niebüller Bevölkerung im Ernstfall durch die Sirenen der Stadt in einem Notfall ausreichend gewarnt werden? Diese Frage bringt der Vorsitzende Hendrik Schwind-Hansen (SPD) mit in die Sitzung des Brandschutzausschusses, der am Montagabend in der Niebüller Feuerwache tagt. Eine klare Antwort auf die Frage liefert Sönke Hansen, Gemeindewehrführe...

