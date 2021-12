Stau in der Innenstadt : Niebüll: Defekte Bahnschranken lösen Verkehrschaos in der Uhlebüller Straße aus

Rund 45 Minuten öffneten sich am Dienstag die Schranken am Bahnübergang in der Uhlebüller Straße in Niebüll nicht. Und das mitten im abendlichen Berufsverkehr, daher kam es zu einem langem Rückstau.

Niebüll | Den kleinen Umweg über die Uhlebüller Straße nehmen viele Autofahrer die nach Niebüll oder aus der Stadt heraus fahren wollen gerne in Kauf, um die langen Wartezeiten am Bahnübergang an der Gather Landstraße zu umgehen. Zu diesen kommt es vor allem durch den Rangierverkehr des Sylt Shuttle plus. Lange Rückstaus Doch im abendlichen Berufsverkehrs...

