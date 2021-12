Großes Bauprojekt : Niebüll: Darum bekommt die neue Sporthalle eine ganz besondere Fassade

Seit Jahren wird geplant. Nun soll Niebüll endlich eine neue große Sporthalle bekommen. Der Abriss der derzeitigen Südtondern-Halle soll im Juli erfolgen.

Niebüll | Der Neubau der neuen Sport- und Veranstaltungshalle am Marktplatz war Thema in der Sitzung des Bauausschusses. Die alte Südtondern-Halle soll Ende Juni 2022 für den Neubau abgerissen werden. Weiterlesen: Wohnmobilplatz in Niebüll wird verkleinert Ein Anwohner aus der Tondernstraße durfte in der Bürgerfragestunde seine Fragen zur Haltbarkeit der geplan...

