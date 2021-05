Süderlügum : Neues Fahrzeug für die Feuerwehr mit Abstand übergeben

170.000 Euro teurer Gerätewagen Logistik ersetzt den 35 Jahre alten Tragkraftspritzenanhänger.

Süderlügum | Was in vergangenen Jahren mit Recht gefeiert wurde, musste wegen der immer noch grassierenden Corona-Pandemie in kleinstem Rahmen stattfinden. Die Freiwillige Feuerwehr Süderlügum hat einen neuen „Gerätewagen Logistik“ erhalten, der den 35 Jahre alten Tragkraftspritzenanhänger ablöst. Auch interessant: Bauboom bei der Feuerwehr Auf seinem MAN-Fahrgest...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.