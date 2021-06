Neuer Campingplatz in Westre : Familie Hansen kombiniert komfortables Campen mit Bauernhof-Erlebnissen

Der neue Campingplatz am Hof Dreisprung in Westre soll zudem weiter wachsen – aber mit Augenmaß.

Westre | Südtondern ist um einen besonderen Campingplatz reicher: Auf einem Grundstück von Manuela und Martin Hansen am Beyersweg in Westre können Campingfreunde seit kurzem Camping-Urlaub auf dem Lande machen – Bauernhof- und Natur-Erlebnisse inklusive. Weiterlesen: Nachhaltiger Wohnmobil-Stellplatz und Ferienhausgebiet in Ladelund geplant Rund einen He...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.