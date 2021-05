Bauarbeiten bis Juli : Neue Stromkabel werden in Enge-Sande verlegt

Die Baumaßnahme beinhaltet auch die Errichtung von zwei „intelligenten Ortsnetzstationen“ in Knorburg und Soholm.

Enge-Sande | Die Schleswig-Holstein Netz AG (SH Netz) investiert nach eigenen Angaben rund 400.000 Euro in den Netzausbau in den Gemeinden Enge-Sande und Lütjenholm. Weiterlesen: Falsche Mitarbeiter vor der Haustür oder am Telefon: Stadtwerke warnen vor Betrügern Dazu verlegt der Netzbetreiber auf rund vier Kilometern Länge zwischen Lütjenholm sowie den Enge...

