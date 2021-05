Sommerfahrplan der Bahn : Neuer „Feierabend-Zug“ nach Dagebüll und Westerland

Vom 17. Juli bis 11. September gibt es neue IC-Direktverbindungen in die nordfriesischen Urlaubsregionen.

Niebüll | Die Deutsche Bahn bietet Reisenden ab Anfang Juli zusätzliche Verbindungen in beliebte Ferienregionen an. Ab München Vom 17. Juli bis 11. September gibt es unter anderem sonnabends eine neue IC-Direktverbindung von München nach Westerland mit Kurswagen nach Dagebüll Mole zu den Fähren nach Föhr und Amrum. Weiterlesen: Kritik an Plänen für Bahn-Oberlei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.