„Nomag“ allerorten : Neue Graffiti-Schmierereien in Niebüll verunstalten das Stadtbild

Verteilerkästen werden nicht mehr gereinigt – aus gutem Grund.

Niebüll | Niebüll wird weiter mit Graffiti verunstaltet. Ob am Stellwärterhaus an der Bahnschranke, an Garagenwänden in der Siedlung oder aber am Stromverteilerkasten im Westersteig, überall prangt NOMAG. Deutlicher und größer denn je. Weiterlesen: Ganz legal: Graffiti-Sprayer in der Stadt aktiv Während an Häusern eher kaum Graffiti festzustellen seien, s...

