Klimawandel in Nordfriesland : Neue Flächen für den Hochwasserschutz: Das sind die Folgen für Gemeinden an der Küste

Der neue Landesentwicklungsplan sieht mit Blick auf den Klimawandel neue Überflutungs-Reserven vor. Diese Vorranggebiete für den Küstenschutz behindern die bauliche Entwicklung von Gemeinden an der Nordsee.

Niebüll | Am 17. Dezember tritt der neue Landesentwicklungsplan in Kraft. Dieser sieht mit Blick auf die Folgen des Klimawandels auch neue Reserveflächen für den Hochwasserschutz vor. Weiterlesen: Scharfe Kritik an Klimadeichen „Wir schauen mit großer Sorge und Unruhe auf diese Entwicklung“, sagt Christian Nissen, Bürgermeister der Gemeinde Friedrich-Wilhelm-Lüb...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.