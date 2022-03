Niebüllerin im Interview : „Ich war in Schockstarre“ – Nele Wüstenberg über ihr Aus beim Bachelor 2022

Nicht nur für viele Fans, auch für die gebürtige Nordfriesin war es ein Schock: Nele Wüstenberg hat im Halbfinale des Bachelors 2022 keine Rose bekommen. Im Interview erzählt sie, wie sie das Ganze verarbeitet hat.

Nordfriesland | „Es ist so krass einfach, ich hab da wirklich null mit gerechnet, gar nicht“, sagt die gebürtige Niebüllerin Nele Wüstenberg direkt nach ihrem Rauswurf aus der aktuellen „Bachelor“-Staffel. In der neuesten Folge der RTL-Realityserie, die Mittwoch Abend über die Bildschirme flimmerte, gab der Bachelor Dominik Stuckmann seine letzten beiden Rosen an Wüs...

