Dagebüller Vogelkenner erinnert sich : Naturfotograf Klaus Wernicke traf einst sogar auf Prinz Philip – durfte ihn aber nicht ablichten

Der Duke von Edinburgh weilte heimlich an der Nordsee, um sich über das Projekt Nationalpark Wattenmeer zu informieren.

Dagebüll | Klaus Wernicke sitzt am Fenster in seinem Refugium und schaut in den Regen. „Das Wetter war damals ähnlich mies, als Prinz Philip nach Südtondern kam. Der international bekannte Wiesen-, Wasser- und Watvögelfotograf war dabei, als 1982 der Duke von Edinburgh heimlich an die Nordsee reiste, um sich über das Projekt Nationalpark Wattenmeer zu informieren...

