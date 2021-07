Storchenmutter verschollen : Nach Drama gibt es ein Happy-End für zwei junge Störche in Risum-Lindholm

Tierfreunde unterstützen Vater Storch bei der Fütterung, nun wurde die Beringung der Jungtiere mit einem kleinen Dorffest gefeiert.

Risum-Lindholm | Das Warten und Geheimhalten beim Ponyhof von Peter Lewe Rasmussen und Anna Petersen in Risum-Lindholm ist vorbei. Am Sonntagvormittag wurde der erste Storchennachwuchs nach vielen Jahren beringt. Bis dahin hatte Anna Petersen um Stillschweigen gebeten, um die Aufzucht nicht zu gefährden. Weiterlesen: Riesen-Geklapper in Risum-Lindholm Nun gab es ein ec...

