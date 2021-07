B199/Birkstraße : Nach Anwohner-Protest aus Leck: Verkehrschilder für Syltverkehr werden überarbeitet

Teilerfolg für Jost-Henner Schwedes aus Leck: Seine Eingaben beim Kreis sollen jetzt sichtbare Konsequenzen haben.

Leck | Es kann sich durchaus lohnen, an einer Sache beharrlich dranzubleiben – dieses Fazit zieht Jost-Henner Schwedes aus Leck. Seit 2018 kritisiert der Anwohner, dass Sylt- und Inseltouristen die offizielle Umleitung verschmähten und stattdessen vielfach die Birkstraße in Leck nutzen. Weiterlesen: Jost-Henner Schwedes aus Leck: „Autoverladung in Niebüll...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.