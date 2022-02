Bäume waren Sicherheitsrisiko : Mühlenberg in Leck: Baumfällarbeiten in vollem Gang

Insgesamt 120 kranke Bäume werden in diesen Tagen und Wochen in Leck umgesägt, 60 davon am Mühlenberg.

Leck | Im Bereich Mühlenberg wurde mit der Fällung von 60 Bäumen begonnen. Sie sind nach Ansicht der Gemeinde krank und stellen ein Sicherheitsrisiko dar. Anwohner Bernd Wolf hatte die Notwendigkeit für das Abholzen angezweifelt. Weiterlesen: 120 kranke Bäume sollen weg – Anwohner Bernd Wolf prangert „Kahlschlag“ an Bürgermeister Andreas Deidert hatte ...

