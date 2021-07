Besuch bei der Pferdeflüsterin : Monika Lüdecke berührt mit ihren tierischen Therapeuten Kranke und Gesunde

Reiten ohne Stress lautet das Motto auf einem besonderen Hof in Emmelsbüll-Horsbüll, Nähe und Vertrauen prägen das Miteinander von Pferden und Menschen. Das schenkt nicht nur Gehandicapten innere Ruhe und Entspannung.

Emmelsbüll-Horsbüll | An sich unbeschreiblich ist die Innigkeit, Harmonie, das blinde Verständnis zwischen Monika Lüdecke und ihren Pferden. Schon zu beobachten, wie die Reitlehrerin und Erzieherin mit dem 22 Jahre alten Haflinger Nobody auf ihrem Hof in Emmelsbüll-Horsbüll vom Stall zum Reitplatz spaziert und dort mit ihm arbeitet, lässt den Besucher zur Ruhe kommen und st...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.