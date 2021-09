Niebüll : Ungewöhnliche Spendenreise: So viel Geld sammelt Toni Celjak für zwei Hospize

Toni Celjak ist mit seiner Vespa durch Südeuropa gefahren, um Geld für das Wilhelminen-Hospiz in Niebüll und das Katharinen-Hospiz in Flensburg zu sammeln. Die Summe, die er jetzt in Niebüll übergab, kann sich sehen lassen.

Niebüll | Pünktlich um 11 Uhr fuhr Toni Celjak auf seiner Vespa knatternd quer über den Niebüller Rathausplatz, auf dem der Wochenmarkt stattfand. Eine erfolgreiche Spenden-Reise von München nach Brüssel für das Wilhelminen-Hospiz in Niebüll kam zu einem umjubelten Abschluss: Der Bredsteder Unternehmer hatte 5000 Kilometer für die gute Sache zurückgelegt und da...

