Neue Exkursions-Angebote : Mit Marion Wick abtauchen in die verwunschene Naturwelt des nördlichen Nordfriesland

Die Naturexpertin bietet nun auch Touren durchs Watt und über Salzwiesen mit meditativen Elementen an, die Körper und Seele gut tun.

Emmelsbüll-Horsbüll | Was tun, um den Corona-Blues zu vertreiben? Da hilft nur eins: Raus in die Natur! Im Sommer bietet die Horsbüllerin Marion Wick ein umfassendes Veranstaltungs-Programm mit kulinarischer Küstenwanderung, meditativem Abendspaziergang ins Watt oder aber Salzwiesen- und Familienkräuterwanderung an. Weiterlesen: Stille Erlebnisse in den Salzwiesen Heute geh...

