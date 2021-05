Nach 80-Kilo-Abnahme : Melanie Hoffmann aus Achtrup hat um ihre Hautstraffung gekämpft – und gewonnen

Nach mehrjährigem Kampf mit der Krankenkasse sagt die 38-Jährige: „Ich würde es immer wieder tun.“

Achtrup | Fotografiert werden? Das ist kein Problem mehr für Melanie Hoffmann. Selbstbewusst stellt sie sich in Pose, Shirt und Rock sind figurbetont. Man merkt sofort: Sie fühlt sich wohl in ihrer Haut. Das war nicht immer so: Noch vor wenigen Jahren wog die Postbotin aus Achtrup knapp 160 Kilo und mied die Öffentlichkeit, wo sie nur konnte. Fotos? Eine Horror...

