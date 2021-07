Trotz Corona-Auflagen : „Master Cheng in Pohjanjoki“: Filmclub bringt wieder Leben in Lecks Deli-Kino

Der Restart im Deli Kino für den Filmclub Leck geschieht laut Initiatorin Sylke von Kamlah-Emmermann auch im Andenken an Sabine Detert.

Leck | Mit besonderen Filmen möchte der Filmclub des Landfrauen-Verein Leck und Umgebung wieder möglichst viele Besucher in das Deli-Kino in Leck locken – natürlich nur so viele, wie die aktuellen Corona-Auflagen zulassen. Auch wenn der normale Kinobetrieb in Leck derzeit noch ruht, soll mit den Filmclub-Fans wieder Leben in die Kinosäle kommen. Weiterles...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.