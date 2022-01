Omikron in Nordfriesland : Süderlügum: Darum sorgt sich der Bürgermeister vor dem Ende der Maskenpflicht in Dänemark

Fast alle Corona-Auflagen werden in Dänemark aufgehoben. Süderlügums Bürgermeister Rainer Eggers hofft, dass es durch dänische Kunden in den Grenzmärkten nicht zu weiteren Infektionen in seiner Gemeinde kommt.

Süderlügum | Trotz einer landesweiten Inzidenz von knapp 5500 fallen am Dienstag, 1. Februar, die Masken in Dänemark. An den meisten Orten brauchen die Dänen dann keinen Mund-Nasenschutz mehr zu tragen oder Impfnachweise zu zeigen, um essen zu gehen oder bestimmte Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Discos und Großveranstaltungen können wieder ohne Einschränkun...

