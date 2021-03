Corona-Schutz in Nordfriesland : Maskenpflicht in bestimmten Orten: Sonntags oben ohne - feiertags nicht

Kurios: Am Ostersonntag darf man ohne Maske durch Niebüll, Bredstedt oder Friedrichstadt spazieren, Ostermontag nicht.

Nordfriesland | Wer am Ostersonntag in die Niebüller Innenstadt oder durch Friedrichstadts Stadtmitte spaziert, darf dies guten Gewissens ohne Maske tun. Jedenfalls rechtlich gesehen. Denn in den beiden Städten gilt die Maskenpflicht für bestimmte Straßen und Plätzen nur von montags bis sonnabends, jeweils von 7 bis 19 Uhr. Wo gilt das noch? So ist das außerdem...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.