Klanxbüll : Marschbahn nach Sylt: Ausfälle und Verspätungen durch beschädigte Schranke

Nachdem ein Verkehrsteilnehmer die Schranke beschädigt hatte, mussten alle Züge zunächst stoppen und den Übergang sichern. Derzeit wird die Schranke manuell betrieben.

Klanxbüll | Nach dem Chaos am Sonntag ist es erneut zu Problemen auf der Marschbahnstrecke nach Sylt gekommen. Dienstagmorgen gegen 8 Uhr hat ein Verkehrsteilnehmer die Schranke über die Straße Wisch in Klanxbüll beschädigt. Weiterlesen: Nach Unfall in Niebüll: Reisende warten auch abends Stundenlang auf Sylt Dabei wurde ein Schrankenbaum abgefahren und das Drahts...

