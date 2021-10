„Malle in der Halle“ 2021 : 1000 Mallorca-Party-Gäste feiern ausgelassen in Leck

Am Einlass war aufgrund der 3G-Kontrollen Geduld gefragt. Umso ausgelassener war die Partystimmung in der Nordfriesland-Halle mit Acts wie Mia Julia und Tobee.

Leck | „Wir sind endlich wieder da“, „Morgen wieder Aua im Kopf“, „Feiern ohne Ende“ – diese und viele andere Party-Schlachtrufe schallten am Freitagabend durch die restlos ausverkaufte Nordfriesland-Halle in Leck. Nach langer Corona-Zwangspause hieß es wieder „Malle in der Halle“ mit 1000 feierfreudigen Gästen. Weiterlesen: Warum Mallorca-Star Mia ...

