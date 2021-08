Zwischen Lexgaard und Süderlügum : Lkw-Fahrer verursacht Flurschaden und fährt einfach davon

Die Folgen laut Polizeimeldung: ein überfahrener Leitpfosten, „erheblicher Flurschaden“, und eine verschmutzte Fahrbahn.

Avatar_shz von Dorthe Arendt

12. August 2021, 11:50 Uhr

Süderlügum/Lexgaard | Die Polizei sucht Zeugen für eine Verkehrsunfallflucht, die sich den Angaben zufolge am Mittwoch, gegen 20 Uhr, auf dem Ochsenweg zwischen Süderlügum und Lexgaard ereignet hat. Die Folgen laut Polizeimeldung: ein überfahrener Leitpfosten, „erheblicher Flurschaden“, und eine verschmutzte Fahrbahn.

Was war passiert? „Aufgrund der vor Ort festgestellten Spurenlage kam vermutlich ein von Süderlügum in Fahrtrichtung Lexgaard fahrender Lkw nach rechts auf den Grünstreifen ab und überfuhr einen Leitpfosten“, heißt es in der Polizeimitteilung.

Aufgewühltes Erdreich

Und weiter: „Außerdem entstand erheblicher Flurschaden in noch unbekannter Höhe, da aufgewühltes Erdreich auf die Fahrbahn geschleudert wurde diese nicht unerheblich verunreinigte. Der Lkw entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.“

Ein Zeuge habe zur Unfallzeit ein in unmittelbarer Nähe stehenden Milchtransporter mit Anhänger vor dem ehemaligen Munitionsdepot gesehen. Dessen Fahrer habe dem äußeren Anschein nach das Lkw-Gespann von außen nach möglichen Unfallschäden abgesucht.

Fahrbahn musste gereinigt werden

Die Fahrbahn musste im Anschluss durch die angeforderte Straßenmeisterei gereinigt werden, um die Gefahrenstelle zu beseitigen und den reibungslosen Verkehr zu gewährleisten.

Sollten weitere Zeugen zur Unfallzeit entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder anderweitige, sachdienliche Angaben machen können, wird um Mitteilung an die Polizei in Leck unter Tel.: 04662/89126-0 gebeten.