Lions-Club Südtondern : Adventskalender 2021: Kranich-Motiv mit besonderer Symbolik

5500 Exemplare werden verkauft, verbunden mit einem Gewinnspiel, bei dem es fast 300 Preise im Gesamtwert von rund 10.000 Euro zu gewinnen gibt.

Südtondern | Der Adventskalender des Lions-Clubs Südtondern ist an diesem Montag, 22. November, in den Verkauf gegangen. Wie in den Vorjahren bietet er zwei Gewinnchancen, und der Erlös geht vorwiegend an das Projekt „Klasse 2000“. Dass er auch im 14. Jahr seines Erscheinens reißenden Absatz finden wird, davon geht nicht nur der derzeitige Präsident des Lions C...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.