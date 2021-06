Sieg vor 50 Jahren : Lecker Team gewinnt vor Millionen-Publikum bei Spiele ohne Grenzen

Teilnehmer von damals erinnern sich an den großen Erfolg bei dem im Fernsehen übertragenen Städteduell im Nordfrieslandstadion. Die zum Jubiläum geplante Feier musste wegen Corona abgesagt werden.

Leck | Auf den Tag genau vor 50 Jahren, am Sonnabend, den 5. Juni 1971, grassierte in Leck das Spielfieber. 30 ausgewählte Bürger traten gegen eine Mannschaft aus dem ostfriesischen Jever beim nationalen Vorentscheid der Spielshow „Spiel ohne Grenzen“ an. Mit 16 : 10 Punkten gewannen die Nordlichter dieses Duell vor 10.000 Zuschauern im Nordfrieslandstadion (...

