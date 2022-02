Energiewende in Südtondern : Lecker Fahrschule ersetzt Diesel- durch Wasserstoffautos

60 Euro Treibstoffkosten für 600 Kilometer – das wird einen Dieselfahrer auch bei den aktuell hohen Spritpreisen nicht überzeugen. Einen Vorteil des Wasserstoffantriebs sieht die Fahrschule in einem anderen Aspekt.

Leck/Reußenköge | Die Fahrschule Cordsen aus Leck erhält zwei Brennstoffzellen-Fahrzeuge aus dem Mobilitätsprojekt eFarm. Die beiden Fahrzeuge der Marke Hyundai ersetzen künftig zwei Dieselfahrzeuge, berichtet das Unternehmen GP Joule in Reußenköge, das Initiator des eFarm-Projekts ist. Weiterlesen: Neue Tankstelle in Niebüll: So funktioniert der Umstieg auf das Fah...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.