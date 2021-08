Leck : Am Sonntag steht die Musik der Beatles in der St. Willehad-Kirche im Mittelpunkt

„All you need is love“, „Penny Lane“, „Help“, „Let it be“ – diese Beatles-Songs sind nicht nur weltbekannt, sondern werden auch in die Lecker St. Willehad-Kirche einziehen, und zwar im Rahmen einer sommerlichen Predigtreihe zu einem besonderen Thema, Titel: „With the Beatles“.

