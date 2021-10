CPI Clausen & Bosse in Leck : Müssen Bücher von Literatur-Nobelpreisträger Abdulrazak Gurnah nachgedruckt werden?

Zwei Werke des Literatur-Nobelpreisträgers Abdulrazak Gurnah wurden in Leck gedruckt: „Das verlorene Paradies“ (1986) und „Die Abtrünnigen“ (2006).

Leck | Jedes Jahr, wenn in Stockholm der Name des Literatur-Nobelpreisträgers verkündet wird, stehen bei CPI Clausen & Bosse die Mitarbeiter in den Startlöchern: Sind Werke des Gewinners bereits im Buchdruckunternehmen in Leck vom Band gelaufen, muss schnell nachgedruckt werden? Weiterlesen: Abdulrazak Gurnah bekommt Literaturnobelpreis In der vorigen ...

